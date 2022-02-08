РИАМО - 8 фев. Панды из Московского зоопарка предсказали, что российские фигуристы завоюют больше всего золотых медалей на Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

За помощью к пандам обратились олимпийские чемпионы по фигурному катанию Аделина Сотникова и Дмитрий Соловьев. Их интересовало, каких медалей больше всего окажется в копилке у российских фигуристов.

Так, панде Диндин предложили выбрать один из трех мячей. На первом мяче была изображена золотая медаль, на втором – серебряная, на третьем – бронзовая.

В вольере она сначала заинтересовалась «бронзовым» мячом, но затем быстро переключила внимание на мяч с изображением золота и выбрала его.

Также в честь Олимпиады сотрудники зоосада подготовили для панд тематические торты, которые сделали из бамбука и льда. На их вершине установили талисманы Олимпийских игр – панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля.