РИАМО - 8 фев. В Московской области завершилась ежегодная культурно-просветительская акция «Преодоление». В различных мероприятиях акции приняли участие 3,7 тыс. юных жителей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

145 библиотек региона приняли участие в акции. Самыми активными участниками акции стали библиотечные системы Балашихи, Воскресенска, Домодедова, Истры, Клина, Коломны, Красногорска, Павловского Посада, Рузского и Дмитровского городских округов.

Наиболее часто в библиотеках проводили мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди младших школьников, такие мероприятия прошли в 57 учреждениях. 38 специалистов подмосковных библиотек провели мероприятия по предупреждению и профилактике курения и употребления спиртного для более старшей аудитории. Еще 26 сотрудников подготовили мероприятия по профилактике употребления наркотических веществ.

Также популярной у библиотек региона стала тема безопасности детей в цифровом пространстве. В 40 библиотеках Подмосковья прошли беседы с подростками о кибербуллинге, краже персональных данных, мошенничестве и других опасностях. Детям рассказывали о главных правилах поведения в интернете, которые помогут не стать жертвой злоумышленников.

Кроме того, 17 библиотек выбрали для своих мероприятий тему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники учреждений рассказали ребятам о проблемах травли и игромании, обсудили темы зацепинга и безопасности детей на улице. Многим работникам учреждений помогали специалисты из МВД, комиссий по делам несовершеннолетних и врачи-наркологи.