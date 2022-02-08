РИАМО - 8 фев. Российский спортсмен Евгений Семененко занял седьмое место в короткой программе по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, показав результат в 95,76 балла. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Американец Нэйтан Чен стал первым в короткой программе, он получил за свое выступление 113,97 балла. Далее расположились японцы Юма Кагияма (108,12 балла) и Сема Уно (105,90 балла).

Примечательно, что Чен обновил мировой рекорд в этой дисциплине. Ранее лучшим считался японец Юдзура Хань, который показал результат в 111,82 балла.

Ранее в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022 бронзовую медаль завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд. В полуфинале он обошел соперника из Италии Роланда Фишналлера.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>