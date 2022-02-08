РИАМО - 8 фев. Глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе рассказала о решении российского спортсмена Александра Большунова не выступать на спринте на Олимпийских играх-2022. Решение далось атлету с трудом, сообщает kp.ru.

Большунов намерен сосредоточиться на следующей гонке. По мнению Вяльбе, он опытный спортсмен, который хорошо знает собственные силы.

«Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку», – добавила Вяльбе.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Ранее российский сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022, обогнав соперника из Италии Роланда Фишналлера.

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