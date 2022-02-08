РИАМО - 8 фев. Специалисты Московского физико-технического института, который находится в Долгопрудном, продемонстрировали пятикубитный прототип квантового процессора. Эта схема была разработана на технологической базе Центра коллективного пользования МФТИ, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Как сообщила зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сейчас МФТИ является одном из ведущих научно-исследовательских центров в области физики в России.

«Здесь есть все необходимое для проведения уникальных исследований, от наработанной научной базы и инфраструктуры до высококвалифицированных специалистов. Новое достижение Подмосковных ученых открывает перспективы для новых разработок в сфере квантовых вычислительных устройств», — подчеркнула глава областного Мининвеста.

С помощью нового процессора, который был разработан в МФТИ, появилась возможность проводить управляемое взаимодействие пар соседних кубитов.

Таким образом, подмосковные ученые смогли показать контроль отдельных кубитов и их взаимодействие в двухкубитных операциях. А еще у них получилось воспроизвести кубиты в многокубитной схеме. А это, в свою очередь, говорит о высоком уровне.

Кубит — это наименьшая единица информации в квантовом компьютере, аналог бита в обычном компьютере.