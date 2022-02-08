РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 фев. В Королеве 12 февраля пройдет следующий матч серии «Выходи во двор» между звездами хоккея и дворовой командой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча состоится в 15:00 на стадионе «Вымпел».

Встречи «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по популяризации хоккея.

В Королеве после матча пройдет трансляция Олимпийских игр, в 16:15 зрители и спортсмены посмотрят хоккейный матч между сборными Чехии и России.