РИАМО - 8 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ Ленинского городского округа «Дорсервис», в отношении ООО «ЮСТА» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение работ по ремонту металлических барьерных ограждений и устройству парапетных ограждений на территории Ленинского городского округа.

Но из-за нарушения компанией условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЮСТА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.