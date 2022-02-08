РИАМО - 8 фев. Правоохранители изъяли более 1,6 тыс. бутылок элитного алкоголя из незаконного оборота в Москве. 54-летний мужчина продавал дорогостоящий алкоголь без маркировки акцизными и федеральными специальными марками, а также без соответствующей лицензии, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Склад, где хранился алкоголь, был расположен на северо-западе Москвы. Мужчина продавал напитки только своим знакомым. У него был широкий ассортимент, при этом стоимость некоторых бутылок доходила до нескольких сотен тысяч рублей.

Полицейским удалось изъять более 450 единиц немаркированного алкоголя общей стоимостью 2,5 млн рублей. А еще они изъяли свыше 1 тыс. маркированных бутылок, предназначенных для нелегальной реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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