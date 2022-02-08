РИАМО - 8 фев. За минувшие сутки госпитализация пациентов с Covid-19 в России выросла на 86,2% по сравнению с предыдущим днем. В больницы доставлены 20 185 заболевших, следует из данных оперштаба.

Также за минувшие сутки в стране выявили 165 643 новых случая заболевания, выздоровели 81 188 человек, скончались 698 пациентов.

С начала пандемии в стране зафиксировано 13 147 666 случаев заражения, врачи помогли побороть болезнь 10 706 142 пациентам, умер 336 721 заболевший.

Ранее в РФ убрали обязательное ношение защитных перчаток из перечня мер, направленных на борьбу с Covid-19. Носить маски в общественных местах по-прежнему обязательно.

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