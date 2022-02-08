РИАМО - 8 фев. В своем поведении дети прежде всего опираются на пример со стороны взрослых. Поэтому прежде чем наказывать свое чадо за агрессивное поведение, следует разобраться в его причинах, сообщает «Вечерняя Москва».

Если агрессия ребенка выходит за рамки нормы, необходимо обратиться за помощью к специалистам. В некоторых случаях можно перенаправить поведение ребенка в более благотворное русло.

«Но важно понимать: прежде чем купировать агрессию ребенка, важно понять его правду и найти способ, где эту агрессию можно проявить менее разрушительно по отношению к окружающим. Это могут быть спортивные секции, творчество и многое другое», – сказал психолог, психоаналитик Владимир Крупин.

Агрессия имеет большую энергию, которая может принести пользу при правильном использовании. Дети, чью агрессию подавляли, во взрослом возрасте нередко вынуждены обращаться за помощью к психологам.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев рассказал об отличиях между нервным срывом и истерикой. По его словам, при продолжающихся в течение долгого времени серьезных переживаниях необходимо обращаться к специалистам.