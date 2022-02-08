РИАМО - 8 фев. Региональную социальную доплату к пенсии получат 2515 жителей подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В 2021 году прожиточный минимум для выплат этого пособия был установлен в размере 10 648 рублей, в заявительном порядке льготой воспользовались 1 615 человек. Для получения соцдоплаты начиная с 2022 года заявления писать не нужно. Ее автоматически начали получать 2515 реутовчан, чтобы пенсионные доходы соответствовали новому прожиточному минимуму в размере 12 683 рубля», – сказал Каторов.

При этом общее количество пенсионеров в Реутове – 22 866 человек, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года составила 8,6%.

Как подготовиться к выходу на пенсию по старости в Московской области>>