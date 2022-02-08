РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска отправили машину с вещами в помощь нуждающимся в Орловской области, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная лавка «На Благо» сестричества продолжает активно работать и принимать посетителей из числа малоимущих семей и насельников трудовых домов, а также отправлять вещи в регионы.

На днях волонтерами была отправлена грузовая машина с вещами в Орловскую область. Нуждающиеся уже получили необходимые зимние вещи. Активисты поблагодарили всех жертвователей, которые приносят вещи в лавку.