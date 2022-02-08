РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 фев. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева получила патент на одновитковую схему полета кораблей до Международной космической станции, сообщает пресс-служба городской администрации Королева.

Ее внедрение позволит пилотируемым и грузовым кораблям добираться до МКС за 2 часа.

Российские специалисты начали отработку элементов одновитковой схемы при полете грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС в июне-июле 2021 года. Отработку планируется продолжить и в июне этого года при полете «Прогресса МС-20».

По словам генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимира Соловьева, одновитковую схему полета «Прогресса» до МКС планируется реализовать с 2023 года.

С 2018 и 2020 годов «Прогрессы» и «Союзы» стали использовать двухвитковую (трехчасовую) схему. В октябре 2020 года корабль «Союз МС-17» установил рекорд в доставке экипажа на МКС - за 3 часа 3 минуты 37 секунд. К настоящему времени уже выполнено 8 полетов российских кораблей по двухвитковой схеме.