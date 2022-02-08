РИАМО - 8 фев. В столице за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 1566 заболевшим коронавирусом, это на 18% больше, чем днем ранее, сообщает городской оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 12 902 новых случая заражения Covid-19. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 618 пациентов. Побороли заболевание 20 673 человека. Умерли 85 пациентов.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 2 524 235 случаев инфицирования. Справились с болезнью 2 068 597 пациентов. Скончались 39 602 человека.

Единственным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в любом из столичных пунктов вакцинации.

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