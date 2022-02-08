РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Усадьбу Горенки восстановят в подмосковной Балашихе, в администрации городского округа провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы развития культурно-паркового комплекса, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

«Сейчас наша задача - в течение 2 недель подготовить дорожную карту развития усадьбы, которая пройдет согласование в администрации округа, министерстве культуры, Минмособлимуществе и Главном управлении культурного наследия Московской области. Мы хотим не просто отреставрировать усадьбу. Мы хотим сделать это место точкой притяжения для всех жителей региона», - написал Фомичев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что для качественного выполнения этой задачи привлекут краеведов, историков и всех заинтересованных. В основном доме, где будет восстановлена эпоха XVIII века, планируют регулярно проводить тематические выставки. Например, «Победа над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года», «350-летие со дня рождения Петра I», «Первая мировая война», «Военный и трудовой подвиг Балашихинцев в годы Великой Отечественной» и другие.

«Мы собираемся создать музейную экспозицию «От карет и телег до современных автомобилей», в которой будет представлено более 200 экземпляров, построить лодочную станцию, зоны общественного питания и церемониальный зал, где влюбленные смогут провести красивые выездные регистрации брака», - подчеркнул Фомичев.

По его словам, комфортными и интересными для посещения важно сделать не только сами помещения. В планах - создание прогулочных зон, установка беседок. Созданную велопрокатную зону, связующую усадьбы Горенки и Пехра-Яковлевское, планируют соединить с уже функционирующим велодорожным пространством Балашихи.