РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 13 февраля, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход – пешеходный переход» направлено на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Особое внимание сотрудники ДПС обращают на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напоминают о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, нужно строго руководствоваться его сигналами и не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка.