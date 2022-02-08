РИАМО - 8 фев. В параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022 бронзовую медаль завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд. В полуфинале он обошел соперника из Италии Роланда Фишналлера, сообщает Газета.ru.

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Российский паспорт он получил в 2012 году и с тех пор начал представлять РФ на спортивных соревнованиях.

Полученная Уайлдом медаль стала восьмой для российской команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Ранее спортсмены из РФ уже завоевали 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Россия в данный момент располагается на третьей строчке медального зачета. Команда Олимпийского комитета РФ уступает только сборным Китая и Швеции.

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