РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. Арии из популярных мюзиклов, хиты французского шансона и отечественной эстрады можно будет послушать на бесплатном концерте в подмосковном Красногорске 12 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

В усадьбе Знаменское-Губайлово в 15:00 состоится концерт «Зимняя романтика» вокального коллектива «Элегия». Выступят солисты вокального коллектива Дмитрий Павлов, Вера Струнина, Андрей Куликов, Вера Волкова.

В программе прозвучат арии из мюзиклов, хиты французского шансона, а также популярные песни отечественной и зарубежной эстрады.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в Главном доме усадьбы.