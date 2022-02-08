РИАМО - 8 фев. В Москве за минувшие сутки скончались 85 пациентов, у которых был положительный результат ПЦР-тестов на коронавирус. За время пандемии жертвами инфекции стали уже 39 602 москвича, сообщает городской оперштаб.

За сутки в столице выявили 12 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились еще 20 673 пациента.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 2 524 235 случаев инфицирования. Побороли опасное заболеванием 2 068 597 человек.

Врачи рекомендуют защитить свое здоровье от вируса с помощью вакцинации. Прививку от коронавируса можно бесплатно сделать в пунктах при поликлиниках и в общественных местах.

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