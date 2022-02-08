РИАМО - 8 фев. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 20 673 пациентов. За период пандемии болезнь побороли 2 068 597 человек, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 12 902 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 524 235 случаев заражения.

В столице продолжается волна заболеваемости коронавирусом, в том числе из-за распространения омикрон-штамм. Эта мутация чаще поражает детей. У них он проявляется ярко-выраженными симптомами ОРВИ.

При насморке, боли в горле, температуре, слабости и кашле необходимо оперативно обратиться к врачу.

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