РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. До 11 февраля закрыли крытый парк аттракционов «Чудо-Остров» на территории загородного клуба «Айвенго» в подмосковном Подольске, там монтируют новые аттракционы, сообщает администрация парка.

Время работы парка в дальнейшем не изменится: вторник и пятница с 15:00 до 21:00; суббота и воскресенье с 11:00 до 21:00.

Крытый парк занимает территорию площадью 1,5 тыс. кв. м. В нем установили аттракционы «Веселый паровозик», «Полет», «Ракушки», «Лошадки», «Виртуальная реальность», «Лабиринт», «Батутный комплекс» и ряд других. Всего функционируют 12 аттракционов, которые закупали в Рязани, Воронеже, Саратове.

На территории загородного клуба «Айвенго» также можно покататься на коньках, скатиться с горки или сыграть в хоккей.