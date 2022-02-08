РИАМО - 8 фев. Подмосковные врачи вылечили еще 9 998 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии 674 190 человек смогли побороть Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Московской области выявили 8 486 случаев заражения, спасти не удалось 38 пациентов. За все время пандемии в регионе выявили 845 413 инфицированных Covid-19, жертвами инфекции стали 13 630 человек.

Врачи напоминают, что единственным способом защититься от заражения является вакцинация. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Подмосковье снижается, можно предположить, что регион вышел на плато.

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