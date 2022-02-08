РИАМО - 8 фев. В России за минувшие сутки скончались 698 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в стране умер 336 721 заболевший, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице умерли 85 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 67, в Московской области – 38, в Нижегородской области – 19, в Алтайском крае – 16, в Иркутской области – 16.

За сутки в стране выявили 165 643 новых случая Covid-19, выздоровели 81 188 человек. С начала пандемии в РФ выявили 13 147 666 случаев инфицирования, вылечились 10 706 142 пациента.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлиниках, также работают выездные пункты.

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