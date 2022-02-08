РИАМО - 8 фев. За минувшие сутки в Московской области выявили 8 486 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии этот показатель составил 845 413, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье составляет 71,5%. Первым компонентом вакцины привились 5 082 867 человек, полную вакцинацию прошли 4 875 011.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что дети при инфицировании новым штаммом коронавируса омикрон переносят его, как правило, легко, но у них появляются ярко-выраженные симптомы ОРВИ – кашель, насморк, боль в горле и повышенная температура.

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