РИАМО - 8 фев. В России выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусом за сутки, с начала пандемии число заражений выросло до 13 147 666, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в столице за сутки выявили 12 902 случая заражения, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Подмосковье – 8486, в Челябинской области – 4400, в Пермском крае – 4804, в Свердловской области – 5245.

Ранее в стране обязательное ношение защитных перчаток убрали из перечня мер, направленных на борьбу с Covid-19. Носить маски в общественных местах по-прежнему обязательно.

По состоянию на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 64,1%.

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