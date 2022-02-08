РИАМО - 8 фев. За прошедшие сутки в Москве выявили 12 902 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии было зарегистрировано 2 524 235 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, коллективный иммунитет в столице составляет 63,2%. Первым компонентом вакцины привились 7 149 637 человек, полную вакцинацию прошли 6 756 593. В городе продолжается кампания по вакцинации. Это бесплатно. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

По решению Роспотребнадзора, были изменены некоторые санитарно-эпидемиологические правила. Теперь срок лечения коронавируса сокращен до 7 дней, продляют больничный только тем, у кого сохраняются симптомы.

Контактировавшие с заболевшими больше не должны соблюдать обязательный карантин. А в школах и детских садах отменено дистанционное обучение. Теперь карантин в классах будут вводить только в случае, если заболеет 20% детей.

Единственным эффективным способом защиты от инфекции остается вакцинация. Врачи рекомендуют не пренебрегать и ревакцинацией, повторную прививку необходимо делать спустя полгода.

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