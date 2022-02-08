РИАМО - 8 фев. На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро в столице установят лифты, уже подошла к концу подготовка лифтовых шахт, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Монтаж подъемников начнется в ближайшее время. Комплекс «Текстильщики» готов на три четверти.

«Общестроительная готовность станционного комплекса «Текстильщики» составляет почти три четверти. На станции уже началась подготовка к установке лифтов – в вестибюлях подготовлены лифтовые шахты, и в ближайшее время мы приступим к монтажу подъемных механизмов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что на станции не так давно начали возводить пересадку на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в 2 наклонных ходах вестибюля №1 рабочие смонтировали по 3 секции эскалаторов. А во втором вестибюле создали 1 наклонный ход, ведь ожидаемая загруженность там будет меньше. Здесь смонтирует 3 эскалатора. Еще Кравцов рассказал, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы.

«Отделка технических помещений «Текстильщиков» выполнена более чем на 55%. В пассажирской зоне продолжается облицовка мрамором и гранитом первого вестибюля, платформ и мостовых переходов между ними», – сказал он.

Кроме «Текстильщиков» на востоке БКЛ также будут станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники». Длина участка составляет около 11 км. После его открытия транспортную доступность районов на юго-востоке города станет лучше.

Строительство БКЛ – главный проект столичного метростроения. Длина кольца составит более 70 км, там расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.