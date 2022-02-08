РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов на улицах Пушкина, Московская и Луговая в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:30 для работ в микрорайоне Железнодорожный на улице Пушкина, 12 потребовалось временное прекращение подачи ХВС.

Под отключение попали следующие адреса: ул. Пушкина, 12; ул. Московская, 1, 3, 7А, 8, 10; ул. Луговая, 6, 8, 10, 12, 14, 16.