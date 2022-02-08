РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Параметры тепловой энергии временно снизили в 3 домах в микрорайоне Климовск Подольска из-за ремонтных работ во вторник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По информации МУП «Подольская теплосеть», с 9:00 и до окончания ремонтных работ на трубопроводе снижены параметры тепловой энергии в многоквартирных домах по следующим адресам: улица Заводская, 11/2; улица Дмитрия Холодова, 10/6; проспект 50 лет Октября, 4.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.