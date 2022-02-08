РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В подмосковном Домодедове с 2016 года право на социальную ипотеку получили 16 педагогов, сообщила в интервью «РИАМО в Домодедове» замглавы администрации округа Юлия Терещенко.

«(В Домодедове – ред.) действует программа социальной ипотеки, когда основную сумму за квартиру выплачивает государство, а участник программы гасит только проценты. С 2016 года социальную ипотеку получили 9 учителей, 5 воспитателей и 2 молодых специалиста», – сказала Терещенко.

Она отметила, что социальная ипотека – это конкурсный отбор, каждый из претендентов представляет свою программу и защищает ее в министерстве образования. Все победители конкурса получают право на соципотеку.

Если специалист становится победителем конкурсного отбора, то это высочайший профессионал, которым домодедовское сообщество педагогов безмерно гордится.