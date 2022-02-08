РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. Практически 100% выпускников, окончивших профильный педагогический класс в Домодедове, поступают в вузы по специальности, сообщила в интервью «РИАМО в Домодедове» замглавы администрации округа Юлия Терещенко.

Педагогический класс создан на базе школы №7.

«В педагогическом классе очень многие идут с целевым направлением. В профильные вузы поступает практически 100% выпускников», – сказала Терещенко.

Она добавила, что среди выпускников медицинского класса, который создан на базе лицея №3, по специальности пошли 85% выпускников. В этот процент попали ребята, поступившие в медицинские вузы и колледжи, а также те, кто пошел на смежные направления, например, на биологию.

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