РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. В связи с возгоранием газопровода в поле у деревни Беляниново более чем 100 домов в 2 населенных пунктах Мытищ остались без газа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Во вторник через ЕДДС Мытищ получено сообщение о том, что в районе деревни Беляниново горит газопровод. В поле зафиксировали факельное горение. На место выехали сотрудники МЧС.

Дежурный ЕДДС центра гражданской защиты Мытищ Иван Голубев отметил, что возгорание произошло в 300 м от населенного пункта, в поле, где проводились работы по строительству объездной дороги. Со слов очевидцев, высота пламени составляла 7-8 м.

«В настоящее время труба перекрыта. Пламя погашено. Газовики работают. Для проведения аварийно-восстановительных работ пришлось отключить от подачи газа 100 домов деревни Погорелки и 28 домов СНТ «Яуза», – уточнил Голубев.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с повреждением газопровода в городском округе Мытищи.