РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В Домодедове открыты 6 профильных школьных классов, образовательные учреждения имеют соглашение о сотрудничестве с высшим учебным заведением, сообщила в интервью «РИАМО в Домодедове» замглавы администрации округа Юлия Терещенко.

«Например, в гимназии №5 есть профильный класс Следственного комитета, в лицее №3 – медицинский и инженерный классы, в школе №7 – педагогический класс», – сказала Терещенко.

В бывшей школе №6, которая теперь относится к образовательному комплексу школы №7, есть казачьи классы, в которые ребята поступают в 5 классе. Также в 5 классе учащиеся поступают в спортивный класс в школе №8.

«Когда школа имеет соглашение о сотрудничестве с высшим учебным заведением, появляется возможность привлекать вузовские силы для ведения профильных предметов. Школа использует не только собственные ресурсы, но и ресурсы вузов», – отметила Терещенко.

Также она добавила, что все 10 и 11 классы имеют ту или иную направленность: физико-математическую, социально-экономическую, естественно-научную.