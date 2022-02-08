РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В подмосковном Домодедове более 3,5 тыс. детей обучаются в школах во вторую смену, сообщила в интервью «РИАМО в Домодедове» замглавы администрации округа Юлия Терещенко.

До пандемии количество школьников, учащихся во вторую смену, сократилось с 13% до 1,85%. Это связано со строительством 5 школьных зданий, с рациональным использованием помещений и правильным составлением расписаний.

«Однако в пандемию образовательные учреждения функционируют в рамках регламента о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, который действует до 1 января 2024 года. Одно из основных требований – нахождение класса в закрепленном за ним помещении. В связи с этим многие школы, которые находятся в черте города, стали работать в двухсменном режиме. Сейчас так обучаются более 3,5 тыс. детей, что составляет 13% всех школьников», – сказала Терещенко.

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