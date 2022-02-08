РИАМО - 8 фев. Пожарные оперативно потушили загоревшуюся строительную бытовку на Лужнецкой набережной в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09:33.

«Возгорание бытовки произошло на Лужнецкой набережной, дом 8, строение 1. В 09:44 пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

В результате возгорания никто не пострадал. Всего на месте ЧП работало 4 человека из пожарного расчета и 1 единица техники.