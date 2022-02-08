РИАМО - 8 фев. В Москве приступили к реставрации корпуса служб, входящего в ансамбль усадьбы Голицыных XVIII века в саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана. Работы планируется закончить до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Флигель представляет собой двухэтажное здание с полукруглым фасадом, построенное в стиле классицизм. Специалистам предстоит восстановить историческую планировку, а также очистить здание от архитектурных наслоений XX века.​

«В ходе работ в порядок будут приведены фасады и интерьеры памятника. Главная цель — обеспечить максимальную сохранность исторических конструкций и элементов. Кроме того, внимание уделяют воссозданию утраченного декора», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты отремонтируют внутренние и наружные стены, заменят кровлю, отреставрируют фасады, обновят штукатурное покрытие в интерьерах здания, а также восстановят лепные украшения. Помимо этого, будут укреплены несущие конструкции, убраны перегородки, смонтированные в советское время, и установлены новые.

Кроме того, реставраторы займутся восстановлением простенка и заложенных оконных проемов. Специалисты отреставрируют в здании полы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации.