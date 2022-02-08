РИАМО - 8 фев. В столице определили лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым за 2021 год. Награды за проекты и разработки получили 82 молодых ученых, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва активно поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым реализовывать свой потенциал. Популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В этом году на конкурс поступило уже более тысячи заявок — на 45% больше, чем 3 года назад», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что за 9 лет существования премии ее получили уже более 500 ученых. В московских школах активно развивается проект предпрофессионального образования, одним из направлений которого являются академические классы.

Ежегодно в столице вручается по 50 премий молодым ученым. Так в 2019 году по предложению мэра Москвы Сергея Собянина размер премии увеличили до 2 млн рублей.

Всего за 9 лет о своих разработках заявило 5,5 тыс. молодых ученых, из них всего 514 человек получили награды на общую сумму в 486 млн рублей.

На участие в премии могут претендовать исследователи и разработчики до 36 лет и доктора наук до 40 лет. Всего предусмотрено 22 номинации.