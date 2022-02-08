РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. Для профилактики бешенства у животных жители городского округа Мытищи должны вакцинировать своего питомца, прививку можно сделать бесплатно, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Бешенство – вирусное заболевание с признаками тяжелого поражения центральной нервной системы. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Основной источник распространения бешенства – бродячие собаки, кошки и дикие плотоядные животные (лисицы и енотовидные собаки, хорьки, ежи).

Заражение бешенством происходит при контакте с больным животным через укус или попадании зараженной слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Заболевание приводит к смертельному исходу.

Мытищинская ветклиника находится по адресу: Олимпийский проспект, вл. 43А, стр. 1. Бесплатная вакцинация против бешенства проводится отечественной вакциной. Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (495) 592-13-05, 8 (903) 538-80-91.

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