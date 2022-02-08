РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. Строительство детсада на 120 мест возобновили в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, завершить работы планируют до конца нынешнего года. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Возобновляем строительство детского сада на Красногорском бульваре, д. 10 в Павшинской пойме. Здесь уже несколько лет стоит недостроенный корпус дошкольного учреждения на 120 мест», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета подчеркнул, что детсад очень ждут жители близлежащих домов, так как вопрос нехватки мест в школах и дошкольных образовательных учреждениях в микрорайоне крайне актуальный.

«Соблюдение графика проведения работ буду контролировать регулярно, чтобы, как и запланировали, полностью достроить детский сад до конца этого года», - заключил Волков.