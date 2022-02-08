РИАМО - 8 фев. Клуб «Урбан», расположенный на севере Москвы, могут закрыть на 90 суток из-за нарушения Covid-мер при проведении концерта группы AIKKO, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Заведение расположено на Большой Новодмитровской улице. Нарушения были выявлены во время мониторинга концертных площадок.

«Посетителями частично не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер», - отметил Андрей Поплавский.

За эти нарушения руководство клуба могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, а если установят факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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