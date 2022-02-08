РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Следователем следственного отдела по городу Подольску 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги, сообщается в группе ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, 6 февраля в квартире на улице Рабочей в Подольске между обвиняемым и его супругой произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина задушил супругу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.