РИАМО - 8 фев. Пассажиры в январе более 4 млн раз бесплатно пересели с Московских центральных диаметров на МЦК или метро по карте «Тройка». Всего же за время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта. Одна из важнейших задач, которую поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, — добиться единства транспортного каркаса столицы. Наличие бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта — одна из опций, которая позволила нам прийти к этой цели», — сказал Ликсутов.

По его словам, за счет бесплатной пересадки горожане могут свободно выбирать наиболее удобный путь, а также существенно экономить на проезде.

Ликсутов напомнил, что пассажиры МЦД могут пересаживаться на метро и МЦК бесплатно с 21 пересадочной станции первого и второго диаметров по транспортной карте «Тройка» в течение 90 минут с момента первой валидации.

Заммэра также подчеркнул, что к запуску всех диаметров число пересадочных станций вырастет до 67, поэтому возможностей для построения выгодных и удобных маршрутов станет еще больше.

Наличие бесплатной пересадки также позволяет пассажирам экономить деньги на проезде. К примеру, максимальная стоимость проезда по МЦД с бесплатной пересадкой на метро составляет 56 рублей, а по обычному пригородному билету с пересадкой — до 6 раз больше. С момента запуска МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры уже сэкономили свыше 6,5 млрд рублей.

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