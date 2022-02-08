РИАМО - 8 фев. Снегопады и ветер способствовали рекордно низкой концентрации в воздухе Москвы взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в январе текущего года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе этого года среднемесячные концентрации РМ10 и РМ2,5, оксида углерода находятся на рекордно низком уровне за последние 5 лет. Это, в частности, связано с интенсивными ветрами и обильными снегопадами, объем выпавших осадков превысил среднемесячную норму на 40%», - сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в мегаполисе уделяют особое внимание контролю состояния воздуха. Так, 24 часа в сутки функционируют 56 автоматических станций. Все они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений.

Все они следят за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ 2,5, которые являются самыми опасными по признанию ВОЗ.

При этом в Московском регионе создают Единую систему экологического мониторинга Москвы и Московской области. По этому проекту в 2021 году в Московской области появились 15 автоматических станций контроля.

Также Бирюков напомнил, что в Москве реализуется ряд программ по улучшению экологии. Кроме того, под особым контролем находится санитарное состояние российской столицы.

«За 10 лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ - в 1,3 раза», - резюмировал заммэра.