РИАМО - 8 фев. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве обсудили вывод российских войск из Белоруссии после совместных учений, сообщает Газета.ru.

Французские источники сообщают, что главы государств договорились не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. В том числе речь шла о выводе российских сил из Белоруссии в феврале после окончания совместных учений. В них участвует около 30 тыс. военнослужащих.

Основная тема встречи двух президентов связана с урегулированием кризиса вокруг Украины. Макрон ранее говорил о том, что надеется на мирный исход сложившейся ситуации.

Путин и Макрон встретились впервые более чем за 2 года. Последний раз российский и французский президенты встречались в августе 2019 года в городе Брегансон.