РИАМО - 8 фев. В Москве 20 февраля проведут бесплатные экскурсии ко Всемирному дню гида, в общей сложности жителей города пригласили на более чем 130 мероприятий, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Для того, чтобы сходить на экскурсию, нужно зарегистрироваться онлайн. После этого можно отправиться на познавательную прогулку с гидами-специалистами, которые расскажут об исторических достопримечательностях города. Среди них – памятники на Пречистенке. Гости даже смогут подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с нового ракурса.

Еще одна необычная экскурсионная программа носит название «Moonlight. Прогулка с Есениным» и предлагает посетителям прогуляться по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта.

Также пройдет экскурсия в Московский зоопарк, где можно будет познакомиться с семьей азиатских слонов. Специалисты расскажут о характере животных, их поведении, а еще покажут, как удается наладить с ними контакт.

Заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что записаться на такие прогулки можно с 8 по 18 февраля.

«Экскурсионные программы приурочены ко Дню гида, который отмечается во всем мире 21 февраля. В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки. Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер», – сказала она.

Экскурсии будут проходить с соблюдением социальной дистанции. Помимо этого, пришедшим нужно обязательно быть в масках в помещениях.

Число участников каждой прогулки ограничено.

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