РИАМО - 8 фев. Жители России начали активно класть свои накопления в банки под процент. Это связано с тем, что растет размер процентной ставки из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, пишет газета «Известия».

При этом эксперты считают, что процентная ставка на вкладах будет расти. Такие ожидания продиктованы известием об очередном повышении ключевой ставки сразу до 9-9,5%. Если это произойдет, то россияне станут еще активнее открывать депозиты, а инфляция замедлится.

«Помимо более привлекательных условий, которые стимулируют приток новых средств, на рост объема вкладов в банковской системе оказывают влияние и эффект капитализации процентов, и снижение спроса на ипотеку», — сказал начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин.

Он уверен, что вскоре может быть побить 5-летний рекорд по темпу прироста депозитов физлиц.

По мнению старшего аналитика «Сбер Управление Активами» Владислава Данилова, если ставка вырастет на 100 б.п., то регулятор будет близок к завершению цикла ее ужесточения. Также он отметил, что текущая тенденция по увеличению числа депозитов говорит о том, что россияне сейчас предпочитают копить, а это является дезинфляционным фактором. Таким образом, падает спрос на покупки, что приводит к замедлению инфляции.

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