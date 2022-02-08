РИАМО - 8 фев. С начала 2022 года москвичи оформили более 10 тыс. единых читательских билетов на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Возможность оформления единого читательского билета онлайн стала еще одним этапом цифровизации библиотечной сети. Подав заявку с помощью специального сервиса на портале mos.ru, пользователь получает электронную версию единого читательского билета», — рассказала заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе.

Она добавила, что такой читательский билет аналогичен пластиковой карте, его примут в любой из 440 городских библиотек. Отличие заключается лишь в удобстве пользования: электронный билет невозможно забыть дома или потерять, он всегда будет под рукой.

Для того, чтобы взять книгу, достаточно показать библиотекарю штрихкод с номером билета на экране смартфона.

Оформление билета займет всего несколько минут. Услугой могут воспользоваться пользователи со стандартной или полной учетной записью. Электронный читательский билет будет автоматически добавлен в личный кабинет в сервисе «Библиотеки Москвы».