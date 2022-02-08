РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с повреждением газопровода в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, в районе деревни Беляниново Мытищ в ходе проведения коммерческой организацией работ был поврежден газопровод высокого давления. В поле зафиксировали факельное горение.

На место выехали сотрудники МЧС. Дальнейшая информация уточняется.

В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере газоснабжения и обеспечения техники безопасности при производстве работ.