РИАМО - 8 фев. Столичным промышленным предприятиям станет проще выйти на рынок облигаций. Для этого Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства может предоставить им заем под 5,5% годовых. Средства можно будет потратить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций. Их получат организаторы торговли, консультанты и рейтинговые агентства, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние 3 года на рынок облигаций вышло 4 столичных производителя. Совокупная сумма выпуска составила почти 13 млрд руб. Облигации – более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг – долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5% годовых на срок до 2 лет», – рассказал Владимир Ефимов.

С помощью денег, привлеченных на облигационном рынке, можно будет модернизировать производство, расширить выпуск продукции. Это в свою очередь увеличит приток инвестиций в городскую экономику.

Процентная ставка займа зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ на момент подачи заявки. Она не может быть ниже 2% годовых.

«При сумме займа от 10 до 20 млн руб. предприятие обязуется разместить облигации в размере не менее 200 млн руб., от 30 до 40 млн руб. – не менее 400 млн руб., от 40 до 50 млн руб. – не менее 500 млн руб.», – рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает различные виды займов. В прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ, в том числе из перечня «Банка технологий». Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое.

Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем «Экспорт», а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, — «Промышленность». Цель фонда — поддерживать столичные предприятия в сфере научных исследований и разработок, программного обеспечения.