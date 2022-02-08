РИАМО - 8 фев. В ночь на вторник от магазина в Солнечногорске бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина 1983 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Врачи диагностировали у мужчины телесные повреждения, переломы основания черепа, костей носа.

По подозрению в преступлении был задержан житель Котельников 1984 года рождения. Оказалось, что преступление совершено во время совместного распития алкоголя, после ссоры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.